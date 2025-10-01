Qual o impacto do 'shutdown' para a economia e a Bolsa? Economista explica

A paralisação do governo dos Estados Unidos deve ter impacto pequeno na economia e nas ações das Bolsas de Valores, avalia William Castro Alves, economista e estrategista-chefe da Avenue, em entrevista ao Canal UOL.

O impasse político travou a aprovação do orçamento para o novo ano fiscal, o que levou à suspensão de serviços federais e deixou milhares de funcionários sem remuneração. O cenário repete disputas vistas no governo Trump, quando o shutdown durou 35 dias. Quanto mais tempo em paralisação, maiores os impactos, avalia Alves.