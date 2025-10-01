Super-ricos pagam menos imposto que classe média desde 2009, diz estudo

Por um lado, os mais pobres não tiveram a cobrança do Imposto de Renda ajustada pela inflação. Por outro, os mais ricos passaram a não pagar o imposto em cima da maior parte dos rendimentos que são declarados à Receita Federal.

Na avaliação de Dão Real, presidente do Sindifisco Nacional, o Estado como cobrador de impostos de pobres não é eficiente do ponto de vista de justiça social. "O Estado tem que enfrentar a tributação dos ricos para poder distribuir de forma mais equânime. Isso é bom para a sociedade, para reduzir a desigualdade e fundamental para o desenvolvimento econômico do país", diz.

Câmara vota isenção de IR até R$ 5 mil

O levantamento foi realizado em um momento em que o Congresso discute a isenção de Imposto de Renda para contribuintes que ganham até R$ 5 mil, além de instituir uma tributação mínima para os estratos mais ricos da sociedade. A votação ocorre nesta quarta-feira no Congresso Nacional.

O tema enfrenta resistências, que se colocam contra a volta da tributação para os super-ricos. "Se queremos resolver o problema da pobreza, da desigualdade, da falta de acesso a políticas públicas, temos que transformar o Estado num instrumento de distribuição de renda e riqueza no país. E a forma de fazer isso é por meio da tributação", conclui Dão Real.