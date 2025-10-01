Suprema Corte dos EUA mantém no cargo diretora do Fed demitida por Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Lisa Cook, diretora do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) demitida pelo presidente Donald Trump, pode permanecer em seu cargo por enquanto.

O que aconteceu

Corte rejeita pedido urgente de Trump. A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato.

Casa Branca espera vitória definitiva contra Cook na Suprema Corte. O governo "removeu legalmente" Cook e espera "obter uma vitória definitiva após apresentar nossos argumentos orais perante a Suprema Corte em janeiro", disse um porta-voz da Casa Branca à AFP.