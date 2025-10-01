Trump usa shutdown para punir rivais e travar bilhões em verbas

Casa Branca ameaça ampliar demissões. O vice-presidente JD Vance afirmou que, se o shutdown durar mais alguns dias, a administração poderá recorrer a demissões em massa, ampliando os 300 mil desligamentos já previstos até dezembro. Órgãos como o Escritório de Patentes e Marcas já anunciaram cortes.

Democratas denunciam "chantagem" política. Líderes democratas acusaram Trump de usar a população como "peões" para obter vantagem política. Chuck Schumer afirmou que o congelamento de recursos é uma forma de "chantagem" contra os americanos. Já Hakeem Jeffries alertou que o bloqueio de obras em Nova York ameaça milhares de empregos.

Republicanos divididos sobre estratégia. Enquanto o líder republicano John Thune minimizou a gravidade do congelamento de verbas, dizendo que a solução seria simplesmente votar pela reabertura do governo, o senador Thom Tillis expressou preocupação com os efeitos tóxicos dessa estratégia no Congresso.

Senado falha novamente em aprovar acordo. Tentativas de votação no Senado para reabrir o governo fracassaram mais uma vez. Propostas de republicanos e democratas não atingiram os 60 votos necessários. O impasse gira em torno de US$ 1,7 trilhão destinados ao funcionamento das agências federais, cerca de um quarto do orçamento anual.

Debate se intensifica sobre saúde e imigração. Os democratas exigem garantias de que Trump cumprirá os futuros acordos e querem incluir benefícios de saúde no pacote. Republicanos acusam os opositores de querer ampliar cobertura para imigrantes irregulares, embora o Escritório de Orçamento do Congresso tenha confirmado que a proposta se restringe a imigrantes legais.

Culpa pelo shutdown domina disputa política. Às vésperas das eleições legislativas de 2026, cada partido tenta atribuir a responsabilidade pelo fechamento ao outro. Enquanto democratas dizem que os republicanos controlam as engrenagens do poder, Trump e seus aliados culpam a "pressão da esquerda radical" pela crise.