Trump usa shutdown para punir rivais e travar bilhões em verbas

Do UOL, em São Paulo
Placa informa fechamento da biblioteca do Congresso no primeiro dia do shutdown nos EUA
Placa informa fechamento da biblioteca do Congresso no primeiro dia do shutdown nos EUA Imagem: Nathan Howard/Reuters

O governo dos Estados Unidos mergulhou em mais um shutdown, e desta vez o impasse ganhou contornos de confronto político direto. A administração de Donald Trump congelou bilhões de dólares destinados a projetos em estados democratas, ampliando a crise que já afeta centenas de milhares de servidores e ameaça a continuidade de serviços públicos essenciais. No Congresso, republicanos e democratas trocam acusações de chantagem e intransigência, sem sinais de um acordo próximo.

O que aconteceu

Trump congela fundos para estados democratas. A administração de Donald Trump bloqueou US$ 26 bilhões destinados a estados de maioria democrata. Entre os cortes, estão US$ 18 bilhões para projetos de transporte em Nova York e US$ 8 bilhões para iniciativas de energia limpa em 16 estados como Califórnia e Illinois. A medida foi vista como retaliação política em meio ao shutdown do governo.

Shutdown paralisa serviços e atinge servidores federais. O fechamento do governo, o 15º desde 1981, suspendeu atividades como pesquisas científicas, fiscalização financeira e programas de limpeza ambiental. Cerca de 750 mil servidores foram afastados, enquanto outros, como militares e agentes de fronteira, trabalham sem remuneração.

Casa Branca ameaça ampliar demissões. O vice-presidente JD Vance afirmou que, se o shutdown durar mais alguns dias, a administração poderá recorrer a demissões em massa, ampliando os 300 mil desligamentos já previstos até dezembro. Órgãos como o Escritório de Patentes e Marcas já anunciaram cortes.

Democratas denunciam "chantagem" política. Líderes democratas acusaram Trump de usar a população como "peões" para obter vantagem política. Chuck Schumer afirmou que o congelamento de recursos é uma forma de "chantagem" contra os americanos. Já Hakeem Jeffries alertou que o bloqueio de obras em Nova York ameaça milhares de empregos.

Republicanos divididos sobre estratégia. Enquanto o líder republicano John Thune minimizou a gravidade do congelamento de verbas, dizendo que a solução seria simplesmente votar pela reabertura do governo, o senador Thom Tillis expressou preocupação com os efeitos tóxicos dessa estratégia no Congresso.

Senado falha novamente em aprovar acordo. Tentativas de votação no Senado para reabrir o governo fracassaram mais uma vez. Propostas de republicanos e democratas não atingiram os 60 votos necessários. O impasse gira em torno de US$ 1,7 trilhão destinados ao funcionamento das agências federais, cerca de um quarto do orçamento anual.

Debate se intensifica sobre saúde e imigração. Os democratas exigem garantias de que Trump cumprirá os futuros acordos e querem incluir benefícios de saúde no pacote. Republicanos acusam os opositores de querer ampliar cobertura para imigrantes irregulares, embora o Escritório de Orçamento do Congresso tenha confirmado que a proposta se restringe a imigrantes legais.

Culpa pelo shutdown domina disputa política. Às vésperas das eleições legislativas de 2026, cada partido tenta atribuir a responsabilidade pelo fechamento ao outro. Enquanto democratas dizem que os republicanos controlam as engrenagens do poder, Trump e seus aliados culpam a "pressão da esquerda radical" pela crise.

Com informações da Reuters

