Veja calendário do saque-aniversário do FGTS liberado pelo governo

Na modalidade padrão, o saque-rescisão, quem é desligado sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível, além da multa de 40%, quando aplicável.

No saque-aniversário, os valores ficam disponíveis a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e o prazo para retirada é de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. O trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber o depósito. Quando a solicitação é feita dentro do mês de aniversário, a Caixa Econômica Federal informa que o crédito é liberado em até 5 dias úteis.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Qual o valor do saque-aniversário

O montante liberado é calculado com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o total disponível nas contas vinculadas do trabalhador. Além disso, há uma parcela adicional que depende do valor acumulado.