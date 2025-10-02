Brasil tem 11 aeroportos entre os mais pontuais do mundo; veja o ranking

O Brasil tem 11 aeroportos entre os mais pontuais do mundo, de acordo com o relatório On-Time Performance Monthly Report de agosto, divulgado pela consultoria internacional Cirium.

O que aconteceu

O relatório divide os aeroportos em três categorias: grande, médio e pequeno portes. Segundo a metodologia, eles são classificados conforme a capacidade anual de assentos ofertados por ano. Para entrar no ranking, os terminais também precisam ter pelo menos 90% dos voos rastreados com informações reais de partida e chegada.

Na categoria de grandes aeroportos, Congonhas (SP) foi o único brasileiro classificado entre os 20 mais pontuais. Ele conquistou o 3º lugar mundial, com índice de 88,62% de pontualidade, ou seja, de voos concluídos que chegaram ao portão em até 15 minutos do horário programado. O campeão da categoria foi o Aeroporto Internacional Kempegowda, em Bangalor, na Índia, com 91,26%.