Calendário do Bolsa Família de outubro já tem datas confirmadas; veja

Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm datas definidas, de acordo com o anúncio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Calendário de pagamentos

O cronograma segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os depósitos são feitos sempre nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando as liberações acontecem de forma antecipada para garantir que todos recebam antes do Natal — encerrando-se no dia 10.