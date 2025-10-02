Calendário do INSS de outubro: veja todas as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos referente a outubro de 2025. Os depósitos serão realizados de acordo com o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o formato já praticado para garantir maior organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem possui renda superior ao piso nacional terá os depósitos creditados entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensalmente. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o valor mínimo, enquanto 12,3 milhões se destinam a aposentados e pensionistas com rendimentos acima desse patamar.