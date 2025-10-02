Chiquinho Sorvetes: 'Linha soft tem a mesma qualidade de sorvete italiano'

Aos poucos, o modelo se consolidou. "Era mais barato, vendia só casquinha, depois lançamos milkshake. Hoje temos a linha Shake Mix, com mais de 100 produtos. Tudo deriva de dois sabores: baunilha e chocolate. 80% das vendas é baunilha, 20% chocolate", disse o dono da rede.

A padronização foi decisiva para a escalabilidade da rede. A Chiquinho desenvolveu uma base própria, fornecida em embalagens bag de 10 litros, com validade de quatro meses sem necessidade de refrigeração.

O segredo, diz ele, está na simplicidade. "Eu não dependo de freezer nem de estoque. O sorvete é extraído na hora. A base vem em bag longa vida, 10 litros, que dura quatro meses fora da geladeira. O franqueado só abre e coloca na máquina. O operacional é mínimo."

Esse formato, aliado à padronização de custos e insumos, ajudou a rede a se expandir. "Nossa linha soft tem a mesma qualidade de um italiano, mas com um modelo de negócio escalável e acessível."

'Até hoje uso a base que desenvolvi em 1980', diz dono da Chiquinho Sorvetes

A mesma formulação que nasceu há mais de quatro décadas ainda sustenta a rede, agora adaptada por fornecedores homologados e aplicada em centenas de lojas pelo Brasil.