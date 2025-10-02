Como pedir o Crédito do Trabalhador? Veja passo a passo

As parcelas são abatidas diretamente pelo eSocial, com limite de até 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, isso torna possível oferecer taxas menores em comparação ao crédito consignado tradicional. Após a contratação, o acompanhamento das parcelas pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É possível utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, a totalidade da multa rescisória pode ser direcionada para quitar o empréstimo. A troca de emprego dentro do regime CLT não compromete o contrato firmado.

A gestão do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir regras e estabelecer limites de juros.

Quem já possui crédito com desconto em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade desde 25 de abril. O objetivo principal é reduzir o superendividamento.

Esse tipo de empréstimo pode ser útil para eliminar dívidas de alto custo, como as do rotativo do cartão de crédito. Para Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), a linha também serve para quitar pendências do cheque especial ou de financiamentos do tipo CDC. "Na ausência de reserva de emergência e diante de situações inesperadas, esse modelo é mais indicado que outras linhas disponíveis no mercado", afirma.

Por outro lado, não é a melhor opção para aposentados que continuam trabalhando e já têm margem consignável pelo INSS. Nesses casos, segundo a especialista, o consignado atrelado à aposentadoria costuma ser mais vantajoso, pois conta com juros ainda menores.