Criptomoedas de IA disparam mais de 7.000%: hype ou oportunidade?

Segundo o especialista, essa disparada de preços ocorre porque há forte interesse por IA e porque a narrativa em torno do setor é amplificada nas redes sociais. Além disso, esses projetos costumam ter liquidez reduzida, o que gera oscilações mais frequentes (tanto para cima como para baixo).

Rony Szuster, diretora de pesquisa do Mercado Bitcoin, afirma que o movimento atual nas criptos de IA é semelhante ao das memecoins (tokens sem fundamento baseados em meme) no passado.

No entanto, disse, trata-se de especulação porque a tecnologia está em fase inicial, não porque falta potencial. "A perspectiva para o futuro é promissora — o que falta é a aplicação concreta que marque esse ponto de virada", diz.

Além do hype: como separar o joio do trigo

O grande desafio para o investidor interessado em navegar nessas criptos nesse momento, segundo especialistas, é identificar quais projetos podem sobreviver.

"À medida que a inteligência artificial se consolida como uma indústria trilionária, os projetos que oferecem utilidade concreta e parcerias sólidas têm potencial para gerar valor sustentável, indo além do entusiasmo passageiro", diz Vugar Usi Zade, diretor de operações da Bitget.