Musk é o mais rico do mundo pelo 17º mês seguido; veja top 10 atualizado

Elon Musk ocupa o posto de maior bilionário do mundo pelo 17º mês consecutivo, segundo ranking da Forbes divulgado hoje, referente a setembro.

O que aconteceu

O dono da Tesla adicionou US$ 83,5 bilhões (R$ 399,56 bilhões) no último mês à sua fortuna com a disparada de 33% das ações de sua empresa. Ontem, ele se tornou a primeira pessoa da história a alcançar um patrimônio líquido de US$ 500 bilhões -sua fortuna caiu depois e estava em US$ 489,6 bilhões no fechamento dessa matéria, segundo o tempo real da Forbes .

Elon Musk ampliou sua vantagem sobre o vice-líder, Larry Ellison, dono de uma fortuna de US$ 350,7 bilhões (R$ 1,86 trilhão). Apesar disso, o cofundador da Oracle também expandiu seu patrimônio em US$ 79,8 bilhões (R$ 42,94 bilhões) com a alta de 24% de sua empresa.