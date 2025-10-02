EUA enfrentam terceiro shutdown sob Trump e o 15º desde 1981

O governo dos Estados Unidos paralisou suas atividades ontem, após impasse entre Donald Trump e o Congresso sobre o orçamento, no 15º shutdown desde 1981 e o terceiro durante a gestão do republicano. Veja abaixo o histórico de shutdowns:

Mais longo foi sob Trump

Presidentes republicanos e democratas passaram por shutdowns em meio a disputas orçamentárias. Alguns foram breves, outros se estenderam por semanas.

O mais longo da história foi o de 2018-2019, no primeiro mandato de Trump: foram 35 dias de paralisação. Entre 22 de dezembro e 25 de janeiro, o republicano exigiu recursos para o muro na fronteira com o México, rejeitados pelo Congresso. A crise causou atrasos generalizados em serviços e críticas internacionais. O Escritório de Orçamento do Congresso calculou perda de US$ 3 bilhões no PIB.