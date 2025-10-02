Assine UOL
Isenção de IR até R$ 5.000: veja próximos passos após aprovação da Câmara

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Plenário da Câmara dos Deputados durante votação de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil
Plenário da Câmara dos Deputados durante votação de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil Imagem: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade (493 votos), o projeto que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para rendimentos de até R$ 5 mil por mês e institui uma alíquota mínima destinada aos super-ricos. Agora, o texto será analisado pelo Senado.

O que aconteceu

Texto será encaminhado agora para a análise do Senado Federal. Como a Câmara é a origem de todo projeto apresentado pelo Executivo, a aprovação da isenção ainda depende de aval dos senadores. Caso o projeto seja modificado, ele retornará aos deputados antes de ser enviado para sanção presidencial.

A expectativa é de que a proposta seja sancionada ainda neste ano. A isenção precisa ser aprovada pelo Congresso até o final de 2025 para começar a valer no ano que vem, referente ao imposto que será declarado em 2027.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não espera ter problemas com a votação da matéria no Senado. Falando a jornalistas em Brasília, Haddad afirmou que ainda conversará com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a tramitação no Senado, mas reforçou que não espera ter dificuldades no Senado.

Foi um golaço do Congresso Nacional e não acredito que vamos ter problema nenhum no Senado. [...] O Senado Federal aprovou, há duas semanas, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto muito parecido. Acredito que vamos ter o apoio tão grande quanto tivemos na Câmara. Fernando Haddad

Alternativa foi aprovada na semana passada pelo Senado. O texto de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi validado, por unanimidade, pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). Como tramitava em caráter terminativo, a proposta de isenção até R$ 4.990 não precisou ser enviada ao plenário, mas chegou à Câmara e foi ignorada.

Lula está nas negociações. Na terça-feira, o petista almoçou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ontem, chamou alguns líderes do Centrão para reforçar o apoio ao projeto e discutir o desembarque de dois partidos, União e PP, da base do governo.

Isenção do IR é a principal pauta do governo. A proposta, que prevê beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros, é uma das mais relevantes da gestão petista e deverá ser utilizada em 2026 para melhorar a popularidade e ajudar na possível reeleição do presidente Lula. O projeto também tem apelo nas bases eleitorais dos parlamentares e, por isso, contou com o voto favorável de todos os partidos.

O que muda?

Câmara deu um novo passo para ampliar a isenção do Imposto de Renda. A aprovação no plenário da Casa estabelece que todos os brasileiros com rendimento de até R$ 5.000 mensais ficarão isentos de pagar o tributo. A expectativa é de que a proposta seja sancionada ainda neste ano para começar a valer em 2026.

Lei prevê beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. A estimativa considera, além da isenção total aos rendimentos de até R$ 5.000, uma redução das alíquotas a quem recebe até R$ 7.350, com base na atual tabela progressiva do IR. Conforme as projeções, o contribuinte com salário mensal de R$ 6.250 terá uma economia anual de aproximadamente R$ 1.800 por ano com a medida, por exemplo.

Alíquota reduzida será gradual. Pessoas com renda ligeiramente superior a R$ 5.000 por mês, por exemplo, pagarão proporcionalmente menos do que indivíduos que ganham até R$ 7.350. Para quem passa desse valor, a cobrança do IR continua igual hoje.

* Com informações de reportagem publicada em 01/10/2025.

