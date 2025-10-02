Isenção de IR até R$ 5.000: veja próximos passos após aprovação da Câmara

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não espera ter problemas com a votação da matéria no Senado. Falando a jornalistas em Brasília, Haddad afirmou que ainda conversará com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a tramitação no Senado, mas reforçou que não espera ter dificuldades no Senado.

Foi um golaço do Congresso Nacional e não acredito que vamos ter problema nenhum no Senado. [...] O Senado Federal aprovou, há duas semanas, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto muito parecido. Acredito que vamos ter o apoio tão grande quanto tivemos na Câmara. Fernando Haddad

Alternativa foi aprovada na semana passada pelo Senado. O texto de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi validado, por unanimidade, pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). Como tramitava em caráter terminativo, a proposta de isenção até R$ 4.990 não precisou ser enviada ao plenário, mas chegou à Câmara e foi ignorada.

Lula está nas negociações. Na terça-feira, o petista almoçou com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ontem, chamou alguns líderes do Centrão para reforçar o apoio ao projeto e discutir o desembarque de dois partidos, União e PP, da base do governo.

Isenção do IR é a principal pauta do governo. A proposta, que prevê beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros, é uma das mais relevantes da gestão petista e deverá ser utilizada em 2026 para melhorar a popularidade e ajudar na possível reeleição do presidente Lula. O projeto também tem apelo nas bases eleitorais dos parlamentares e, por isso, contou com o voto favorável de todos os partidos.

O que muda?

Câmara deu um novo passo para ampliar a isenção do Imposto de Renda. A aprovação no plenário da Casa estabelece que todos os brasileiros com rendimento de até R$ 5.000 mensais ficarão isentos de pagar o tributo. A expectativa é de que a proposta seja sancionada ainda neste ano para começar a valer em 2026.