Mudança no IR: como ela afeta quem ganha mais de R$ 50 mil por mês

As novas regras do Imposto de Renda, ainda pendentes de aprovação no Senado e sanção presidencial, instituem uma taxação na fonte de 10% para o contribuinte pessoa física que receber lucros e dividendos iguais ou superiores a R$ 50 mil de uma mesma empresa em um determinado mês.

Esses valores também vão entrar no cálculo da cobrança mínima do IRPF para indivíduos de alta renda, uma medida destinada a compensar a perda de arrecadação com a isenção ou redução do imposto para quem ganha até R$ 7.350.

O que aconteceu

Projeto tributa lucros e dividendos acima de R$ 50 mil em um mesmo mês. De acordo com o texto aprovado nesta semana na Câmara dos Deputados, quem recebe esse valor de uma mesma empresa durante esse período terá que pagar 10% de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Se o pagamento for feito em mais de uma vez, a empresa pagadora deverá somar todos os pagamentos do mês e fazer o devido desconto.