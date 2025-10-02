Leilão do Banco do Brasil tem 24 imóveis com lances a partir de R$ 660 mil

A Associação Atlética do Banco do Brasil promove um leilão extrajudicial com 24 lotes e lances a partir de R$ 660 mil.

O que aconteceu

Há opções de terrenos, casas, estabelecimentos comerciais e áreas destinadas a empreendimento. Os imóveis estão espalhados por nove estados: São Paulo (9), Paraná (4), Pernambuco (3), Bahia (2), Ceará (2), Santa Catarina (2), Goiás (1) e Mato Grosso (1).

Os lances estão disponíveis desde 23 de setembro e vão até 14 de novembro. O certame é 100% online, através da plataforma Leilão Eletrônico.