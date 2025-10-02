'Mentia para todo mundo': ela perdeu mais de R$ 500 mil com day trade

Day trade é a prática de comprar e vender, no mesmo dia, o mesmo ativo financeiro na Bolsa. O objetivo é lucrar por meio de variações de curtíssimo prazo nos preços. É diferente de estratégias de investimento de médio e longo prazo por exigir o encerramento de todas as posições até o fim do pregão.

O caso de Suzana não é isolado. Um estudo inédito da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que quase 1 milhão de brasileiros recorreram ao day trade durante a pandemia —e perderam, em conjunto, R$ 9,9 bilhões entre 2020 e 2023. O montante não inclui custo de corretagem, gasto com cursos e plataformas.

A pesquisa explica que a prática foi vendida por corretoras e influencers como oportunidade de renda rápida em meio ao confinamento e à crise. Mas, segundo os autores, funcionou, na verdade, como uma "transferência de recursos das pessoas físicas para as instituições financeiras". A pesquisa apontou o "caráter sistematicamente desfavorável do day trade para pessoas físicas". O estudo, publicado na Revista Brasileira de Finanças, analisou dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Pessoas que investiram em day trade fazem parte de grupos sociais, etários e regionais variados. Segundo o estudo, profissões ligadas ao setor administrativo e de negócios concentram parte relevante dos participantes, como administradores (12,1%), empresários (6,9%), analistas de sistemas (4,3%) e engenheiros (4,4%). O day trade também atraiu vendedores (2,8%), motoristas (1,4%), cabeleireiros (0,6%) e feirantes (0,5%). Aposentados e estudantes participaram —o que sugere que o day trade atraiu tanto jovens quanto pessoas já afastadas do mercado de trabalho formal.