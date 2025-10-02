Como shutdown em momento crucial para os EUA pode 'respingar' no Brasil

Porém, é crucial falar que nesse shutdown de agora é bem específico, porque o Banco Central americano ele acabou de entrar num ciclo de corte de juros, e a Bolsa americana está batendo recorde atrás de recorde. Com o shutdow, o departamento do governo responsável por mostrar o número do payroll [relatório de emprego] não funciona.

Thiago Calestine

Calestine ressalta que, sem o payroll, o Fed toma decisões "às cegas" em um momento em que a Bolsa está concentrada e valorizada como nunca, num momento crucial para a política monetária de Trump.

Sem o dado do payroll de sexta-feira, o Banco Central americano fica cego num momento crucial para ele continuar a ter o termômetro se ele permanece com esse tom mais expansionista com relação à política monetária ou não. E esse impasse com relação ao número do payroll pode ter um impacto bastante grande na Bolsa.

E o Brasil?

Se investidores americanos decidirem buscar ativos considerados mais seguros, países emergentes como o Brasil podem ver saídas rápidas de capitais, segundo o economista.