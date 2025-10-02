Quanto custa um grama de ouro no Brasil hoje, 2 de outubro de 2025?

O ouro caminha para encerrar o ano com o maior avanço desde 1979 e, nesse cenário, tem se consolidado como um dos ativos preferidos pelos investidores.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (2), às 9h30, o grama do ouro 24 quilates para compra estava cotado a R$ 696,23, segundo informações da Ourominas. Já o preço de venda está em R$ 606,71.

Quando medido em onça-troy (31,104 gramas), o valor de aquisição gira em torno de R$ 21.655,61, enquanto o quilo do metal precioso é negociado a aproximadamente R$ 696.232,35.