De onde vem a fortuna de Elon Musk, 1° a ter meio trilhão de dólares

Musk é dono de 42% da SpaceX, o que equivale a US$ 168 bilhões (R$ 897 bilhões). A empresa de foguetes, que ele fundou em 2002, hoje vale US$ 400 bilhões (R$ 2,1 trilhões) —US$ 50 bilhões (R$ 267 bilhões) a mais que em dezembro do ano passado. Em 2016, a empresa de energia solar de Musk, SolarCity, foi adquirida pela SpaceX.

O empresário possui 53% da xAI Holdings, que une sua empresa de IA e a rede social X, o que representa US$ 60 bilhões (R$ 318,6 bilhões). As empresas foram fundidas em março deste ano e valem juntas US$ 113 bilhões (R$ 601,2 bilhões).

Participou da criação da OpenAI, dona do ChatGPT. Musk saiu da diretoria da OpenAI em 2018 e doou as ações que tinha para evitar conflito de interesses com a Tesla. Desde então, a empresa valorizou quase 50.000.000% e atingiu valor de mercado de US$ 500 bilhões (R$ 2,68 trilhões).

Foi dono da X.com, um banco online que deu origem ao sistema digital de pagamentos PayPal. A X.com se fundiu em 2000 à Confinity, que operava o PayPal. Em 2002, o eBay comprou a empresa combinada, o que rendeu US$ 180 milhões (R$ 962,5 milhões) a Musk. Em 2017, comprou o domínio "x.com" do PayPal. Em 2023, trocou o nome do Twitter por X e aplicou à rede social o endereço de site que readquiriu.

Musk trabalha no setor de tecnologia desde os anos 1990. Com os US$ 22 milhões da venda da Zip2, sua primeira empresa, que fornecia um software de guias metropolitanos para jornais, Elon criou a X.com —quando começou uma expansão em larga escala da fortuna.

Empresário nasceu na África do Sul em uma família rica. Errol Musk, o pai dele, é político, engenheiro, empreiteiro imobiliário e já teve participação em uma mina de esmeraldas.