Assine UOL
Economia

De onde vem a fortuna de Elon Musk, 1° a ter meio trilhão de dólares

Gustavo Ávila
Do UOL, em São Paulo
Elon Musk, CEO da Tesla, durante evento Viva Technology, realizado em Paris (França), em 2023
Elon Musk, CEO da Tesla, durante evento Viva Technology, realizado em Paris (França), em 2023 Imagem: Gonzalo Fuentes/Reuters

O empresário norte-americano Elon Musk, de 54 anos, se tornou ontem a primeira pessoa no mundo a acumular um patrimônio líquido de meio trilhão de dólares (R$ 2,68 trilhões), segundo a revista Forbes.

De onde vem a fortuna

Musk é dono da rede social X, da fabricante de carros elétricos Tesla, da empresa de exploração espacial SpaceX e da xAI, uma startup de inteligência artificial. Também é dono de outras empresas de tecnologia, neurotecnologia e soluções de trânsito.

Ações da Tesla valorizaram 4% ontem, o que adicionou US$ 9,3 bilhões (R$ 49,5 bilhões) à fortuna dele; ao todo, US$ 191 bilhões (R$ 1 trilhão) da empresa pertencem a ele. Musk é dono de 12% da companhia avaliada em US$ 1,53 trilhão (R$ 8,1 trilhão). Ele é CEO da Tesla desde 2008.

Musk é dono de 42% da SpaceX, o que equivale a US$ 168 bilhões (R$ 897 bilhões). A empresa de foguetes, que ele fundou em 2002, hoje vale US$ 400 bilhões (R$ 2,1 trilhões) —US$ 50 bilhões (R$ 267 bilhões) a mais que em dezembro do ano passado. Em 2016, a empresa de energia solar de Musk, SolarCity, foi adquirida pela SpaceX.

O empresário possui 53% da xAI Holdings, que une sua empresa de IA e a rede social X, o que representa US$ 60 bilhões (R$ 318,6 bilhões). As empresas foram fundidas em março deste ano e valem juntas US$ 113 bilhões (R$ 601,2 bilhões).

Participou da criação da OpenAI, dona do ChatGPT. Musk saiu da diretoria da OpenAI em 2018 e doou as ações que tinha para evitar conflito de interesses com a Tesla. Desde então, a empresa valorizou quase 50.000.000% e atingiu valor de mercado de US$ 500 bilhões (R$ 2,68 trilhões).

Foi dono da X.com, um banco online que deu origem ao sistema digital de pagamentos PayPal. A X.com se fundiu em 2000 à Confinity, que operava o PayPal. Em 2002, o eBay comprou a empresa combinada, o que rendeu US$ 180 milhões (R$ 962,5 milhões) a Musk. Em 2017, comprou o domínio "x.com" do PayPal. Em 2023, trocou o nome do Twitter por X e aplicou à rede social o endereço de site que readquiriu.

Musk trabalha no setor de tecnologia desde os anos 1990. Com os US$ 22 milhões da venda da Zip2, sua primeira empresa, que fornecia um software de guias metropolitanos para jornais, Elon criou a X.com —quando começou uma expansão em larga escala da fortuna.

Empresário nasceu na África do Sul em uma família rica. Errol Musk, o pai dele, é político, engenheiro, empreiteiro imobiliário e já teve participação em uma mina de esmeraldas.

Continua após a publicidade

Com informações da Forbes

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.