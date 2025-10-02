Salário mínimo em 2025: saiba qual o valor atual do piso nacional

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser pago aos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor definido em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora a correção tenha passado a valer em janeiro, o depósito só ocorreu em fevereiro porque os salários são creditados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o contracheque atual já reflete a alteração.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um empregado pode receber por mês enquanto exerce atividade formal. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários administrados pelo governo federal.