Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de liberações

No modelo tradicional, o saque-rescisão, quem é demitido sem justa causa pode sacar todo o saldo acumulado, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento, e o trabalhador tem até 60 dias para efetuar a retirada.

Como aderir à modalidade

A opção pelo saque-aniversário é facultativa e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para o recebimento. Quando a solicitação é feita no mês de aniversário, o valor é creditado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

Também é possível solicitar o retorno ao saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não haja empréstimo vinculado à antecipação dos saques. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Valor do saque-aniversário

O cálculo considera uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos das contas vinculadas do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional conforme a faixa de valores.