'Shutdown' pode afetar emissão de vistos a turista brasileiro

Atrasos aconteceram em outros eventos de shutdown. Segundo a presidente da ABAV Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens), Ana Carolina Medeiros, em 2019, quando a paralisação do governo americano durou 35 dias, a emissão de vistos para brasileiro sofreu atrasos.

Atrações turísticas podem ter horário reduzido. Outro transtorno na vida do turista que pode ser provocado pelo shutdown é o fechamento ou redução do horário de funcionamento de atrações turísticas sob controle do governo federal, como alguns parques nacionais.

Esses episódios demonstram que há riscos operacionais que exigem planejamento e atenção. Por isso, orientamos que roteiros sejam planejados com assessoria de agentes de viagens, que estão acostumados a lidar com situações atípicas que podem impactar a programação original. Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV Nacional

Tempo médio de emissão é de 35 dias. Segundo o consulado americano, o tempo médio para agendamento da entrevista varia do lugar em que é solicitada, mas tem oscilado entre 14 dias e 56 dias, para o B1/B2, por exemplo.

Taxa mais cara exige maior atenção com documentos. Profissionais do setor de viagens alertam que o transtorno de perder uma viagem por causa de atrasos na emissão do visto se tornou maior por causa do reajuste das taxas cobradas de cada pessoa, que passaram de US$ 185 para US$ 435 (R$ 2.318 pelo fechamento do mercado de câmbio de 1º de outubro).

A fila para entrevista é longa. Nos primeiros cinco meses de 2025, segundo dados do Departamento de Estado americano, foram expedidos 376 mil vistos a turistas com passaporte do Brasil. Há, portanto, mais de 3,4 mil brasileiros que passaram pela fila a cada mês, considerando apenas as que conseguiram o carimbo, sem contabilizar aquelas que tiveram o pedido recusado. Em 2024, segundo levantamento da consultoria Viva America, o Brasil recebeu 1,15 milhão de vistos americanos, mesmo patamar de 2023.