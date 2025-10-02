Starbucks demite 900 funcionários, fecha 400 lojas e tem despesa de R$ 5 bi

Em carta aos funcionários, Brian Niccol, CEO há um ano no cargo, explicou o motivo do fechamento das lojas: "São cafeterias onde não conseguimos criar o ambiente físico que nossos clientes e parceiros esperam, ou onde não vemos um caminho para o desempenho financeiro".

A Starbucks informou que encerra o ano fiscal com 18.300 lojas na América do Norte, segundo o New York Times. Em junho, a empresa relatou ter 18.734 lojas, sugerindo que cerca de 400 lojas estão sendo fechadas. A empresa não confirmou um número exato.

Em julho, a Starbucks relatou sua sexta queda consecutiva nas vendas trimestrais em lojas abertas há pelo menos um ano. As ações da empresa caíram cerca de 12% no último ano.

Em sua carta, Niccol disse que a estratégia de reestruturação da empresa está mostrando resultados iniciais. Ainda assim, os cortes foram necessários "para reforçar o que vemos que está funcionando e priorizar nossos recursos para isso".