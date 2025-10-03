Após isenção no IR avançar, Lula volta a mirar juros: 'Temos um problema'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o elevado nível da taxa básica de juros da economia brasileira. Ele avalia que a manutenção da Selic em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006, representa um "problema" para o desenvolvimento econômico nacional.
Lula demonstra preocupação com o elevado patamar dos juros no Brasil. O presidente avalia que o atual nível da taxa Selic representa "um problema" a ser corrigido. "A gente precisa ter consciência de que inflação baixa, juros baixos significam crescimento, significa geração de emprego e significa a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Disso eu não abro mão", disse durante entrevista à TV Liberal, de Belém (PA).
Crítica surge após vitória do governo com a isenção do Imposto de Renda. O ataque aos juros voltou ao radar de Lula após a equipe econômica do governo direcionar as atenções ao fim da cobrança do IR àqueles com renda de até R$ 5.000. Aprovado por unanimidade pela Câmara dos Deputados, o texto ainda depende do aval do Senado Federal.
Haddad já havia manifestado insatisfação com a taxa Selic na semana passada. O ministro da Fazenda afirmou que a taxa Selic sequer deveria ter alcançado os 15% ao ano. "Se você me perguntar se acho justificável os juros estarem nesse patamar, eu acredito que não, mas não estou no lugar dele. [...] Essa opinião é compartilhada por boa parte do mercado financeiro", disse em entrevista ao ICL (Instituto Conhecimento Liberta). Na ocasião, Haddad ressaltou ainda que vê espaço para cortes da taxa básica.
Manifestação de Haddad foi respondida pelo presidente do BC (Banco Central). Após a declaração do ministro, Gabriel Galípolo, nome indicado por Lula para comandar a autoridade monetária, disse ver com "absoluta legitimidade" as críticas, mas ressaltou que as decisões finais cabem ao BC. A gente obviamente escuta e tenta acolher o máximo de dados possível, mas o processo decisório cabe ao Comitê de Política Monetária, com a autonomia que todos os diretores têm", afirmou.
Declaração de Haddad teria sido o aval para Lula voltar a se queixar dos juros. O presidente havia abandonado as críticas desde a indicação de Galípolo. A colunista Daniela Lima, do UOL, revelou que a manifestação do ministro serviu de gatilho para o posicionamento de Lula, que voltou a mostrar insatisfação com o atual nível da taxa Selic em conversas com aliados e pessoas ligadas ao setor produtivo.
Queixas envolvem o efeito negativo dos juros nos setores produtivos. Principal instrumento de política monetária para conter a inflação, o aumento da taxa de juros representa uma puxada de freio no consumo. Como efeito adverso, a elevação da Selic desestimula a produção e inibe o desenvolvimento da economia.
Lula também enalteceu o avanço da isenção a quem recebe até R$ 5.000. O presidente classificou a aprovação de uma de suas promessas de campanha como "uma coisa maravilhosa". O petista ressalta que a isenção e o desconto para rendas de até R$ 7.350 representam um passo adicional ao processo de correção da tabela do Imposto de Renda, adotado desde que assumiu o terceiro mandato presidencial.
Quando a gente não reajusta [a tabela do Imposto de Renda], vai aumentando o teu pagamento.
Lula
