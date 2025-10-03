Calculadora: quanto você deixará de pagar com isenção do Imposto de Renda

A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A medida também estabelece uma cobrança menor aos profissionais com remuneração entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 mensais. Se confirmada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula, a proposta vai resultar em descontos de até R$ 312,89 por mês em relação à cobrança atual.

Use esta ferramenta do UOL, feita com dados da Confirp Contabilidade, para verificar exatamente quanto você deixará de pagar com a mudança: calculadora de isenção do IR.

O que aconteceu

Isenção do IR subirá de R$ 3.036 para R$ 5.000. Hoje, estão livres do Imposto de Renda todos aqueles com rendimento mensal de até R$ 3.036, valor equivalente a dois salários mínimos. Com a alteração proposta, o maior salário isento vai eliminar um desconto mensal de R$ 312,89, ou R$ 4.067,57 em um ano, valor já com o 13º estimado.