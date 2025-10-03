Assine UOL
Calculadora: quanto você deixará de pagar com isenção do Imposto de Renda

Do UOL, em São Paulo
Calculadora da nova isenção do Imposto de Renda
Calculadora da nova isenção do Imposto de Renda Imagem: Arte/UOL

A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A medida também estabelece uma cobrança menor aos profissionais com remuneração entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 mensais. Se confirmada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula, a proposta vai resultar em descontos de até R$ 312,89 por mês em relação à cobrança atual.

Use esta ferramenta do UOL, feita com dados da Confirp Contabilidade, para verificar exatamente quanto você deixará de pagar com a mudança: calculadora de isenção do IR.

O que aconteceu

Isenção do IR subirá de R$ 3.036 para R$ 5.000. Hoje, estão livres do Imposto de Renda todos aqueles com rendimento mensal de até R$ 3.036, valor equivalente a dois salários mínimos. Com a alteração proposta, o maior salário isento vai eliminar um desconto mensal de R$ 312,89, ou R$ 4.067,57 em um ano, valor já com o 13º estimado.

Mudança também beneficia quem recebe salários até R$ 7.350 por mês. O grupo é formado por pessoas que pagam atualmente as alíquotas máximas do Imposto de Renda, de 22,5% e 27,5%. Para aqueles com salários de R$ 6.000, por exemplo, o desconto mensal ficará R$ 179,75 menor, de R$ 574,30 para R$ 394,55. Em um ano, profissional vai elevar a renda em R$ 2.336.

Governo avalia que 15 milhões serão beneficiados. As estimativas do Ministério da Fazenda consideram que 10 milhões deixarão de pagar qualquer imposto após a isenção ser formalizada e outros 5 terão a cobrança reduzida por receberem entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.

Simulações mostram como ficarão os descontos. A calculadora do UOL com dados da Confirp mostra como ficam as cobranças do IR por faixa de renda. Os valores a partir de R$ 7.350 não sofrem alterações e mantêm a alíquota universal de 27,5% para todos os rendimentos até R$ 50 mil. A partir desse valor, haverá uma cobrança adicional para compensar as isenções.

Alterações devem começar a valer a partir de 2026. Para isso acontecer, é necessária a aprovação do texto pelo Senado Federal antes de seguir para a sanção do presidente Lula, idealizador da proposta. Caso o projeto seja modificado, ele voltará à Câmara antes de ser enviado para sanção presidencial.

Exemplos de como fica o IR:

  • Quem ganha até R$ 3.036 continuará isento
  • Quem ganha R$ 3.500 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 39,76 para R$ 0
  • Quem ganha R$ 4.000 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 114,76 para R$ 0
  • Quem ganha R$ 4.500 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 200,39 para R$ 0
  • Quem ganha R$ 5.000 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 312,89 para R$ 0
  • Quem ganha R$ 5.001 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 313,12 para R$ 312,76
  • Quem ganha R$ 5.500 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 436,80 para R$ 190,48
  • Quem ganha R$ 6.000 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 574,30 para R$ 394,55
  • Quem ganha R$ 6.500 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 711,80 para R$ 598,63
  • Quem ganha R$ 7.000 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 849,30 para R$ 802,70
  • Quem ganha R$ 7.349 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 945,28 para R$ 845,14
  • Quem ganha entre R$ 7.350 e R$ 50 mil continuará com as alíquotas fixas de 27,5%

