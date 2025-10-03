Com Laura Neiva e Chay Suede, Samsung aposta na democratização da inovação

Não se trata de criar algo para poucos, mas permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso a soluções que melhorem suas vidas.

Quando falamos de ecossistema, de casa conectada, com aparelhos que se comunicam entre si, ainda vemos a percepção de que isso é algo complicado, caro ou restrito a um público muito específico. Como vocês têm trabalhado para mudar essa imagem?

Esse é um desafio cultural. Muitas pessoas ainda pensam que 'automação é coisa de rico' ou que 'isso vai dar muito trabalho de configurar'. E, em alguns casos, mesmo quem compra acaba não utilizando todos os recursos.

Por isso, tomamos duas decisões importantes. A primeira foi abrir o ecossistema. Hoje, nossos produtos conseguem se conectar com aparelhos de outras marcas. Isso foi uma mudança de mentalidade importante. Não queríamos que o consumidor se sentisse 'preso' por ter que ter tudo da Samsung.

A segunda decisão foi a forma de comunicar: no lugar de grandes campanhas, optamos por falar de forma simples, quase como uma dica de amigo. Mostrar, na prática, como um ar-condicionado pode conversar com o celular, ou como a geladeira pode enviar alertas úteis. É um trabalho mais lento, de formiguinha, mas muito mais efetivo.

A Samsung sempre apostou muito em criadores de conteúdo. Como é esse trabalho com a Laura Neiva e o Chay Suede?