Dólar fica estável, e Ibovespa tem leve alta com cenário fiscal no radar

O mercado está mais ressabiado porque existe o risco de o governo lançar mão desse receituário de projetos que tem apelo popular muito grande, mas que preocupam do lado fiscal. Se já está difícil fechar as contas na situação atual, imagine com novos programas. Acho que a história da tarifa zero para ônibus assustou e continua reverberando, impactando o câmbio.

Andrea Damico, economista-chefe da consultoria BuysideBrazil

Por outro, existe expectativa de uma guinada da política econômica brasileira em direção à austeridade fiscal em 2027 caso um quadro da direita consiga ascender ao Planalto. O jornal "Folha de S.Paulo" publicou uma notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) colocou como condição para apoiar uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à Presidência que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seja vice na chapa.

Foi a única notícia que sugere que pode haver uma saída no futuro para a armadilha fiscal em que estamos. A sensação nos mercados é de que o governo vai ampliar os gastos para se reeleger. Por isso, o dólar não tem caído muito por aqui e se mantém acima de R$ 5,30, que é visto com um patamar de segurança pelo mercado.

Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora

A leitura é a de que a cautela fiscal limitou o fôlego do real ante o dólar nos últimos dias e em parte do pregão desta sexta-feira (3), apesar da continuidade do movimento de perda de força da moeda americana no exterior, com a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos.

Na Bolsa, o clima é de "sol entre nuvens", segundo Bruna Sene, analista da plataforma de investimentos Rico. "O cenário ainda está favorável à renda variável, mas com alguns riscos no radar", diz ela. "Há ainda certo desconforto fiscal com as contas públicas".

