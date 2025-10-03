Governo amplia segurança do 'Enem dos Concursos' após operação da PF

Os Ministérios da Gestão e da Justiça e da Segurança Pública divulgaram medidas para aprimorar a segurança da segunda edição do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), o "Enem dos Concursos". A atualização acontece após a PF (Polícia Federal) identificar fraudes pontuais no certame do ano passado.

O que aconteceu

Governo atualiza regras de segurança para o Enem dos Concursos. O aprimoramento adotado em relação à edição de 2024 foi divulgado após a PF cumprir 12 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento em fraudes a concursos públicos de alta concorrência, inclusive na primeira edição do CPNU.

Transporte das provas terá o mesmo esquema utilizado nas eleições. Conforme as regras, a realização do Enem dos Concursos nos dias 5 de outubro e 7 de dezembro contará com uma operação integrada nos moldes daquela utilizada para o trânsito das urnas eletrônicas.