INSS de outubro: veja calendário com as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos de outubro de 2025. Os repasses seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado, que traz mais organização e previsibilidade.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores pagos entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já quem recebe acima do piso nacional terá os depósitos realizados entre 1º e 7 de novembro.

O INSS atualmente administra mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desses, aproximadamente 28,2 milhões equivalem ao piso nacional, enquanto 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem valores maiores.