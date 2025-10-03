Produção industrial no Brasil cai 0,7% em agosto na comparação anual

A produção industrial brasileira teve queda de 0,7% em agosto ante o mesmo mês de 2024, divulgou o IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatísticas) nesta sexta-feira (3). Na comparação mensal, o indicador teve aumento de 0,8% sobre julho, com ajuste sazonal.

O que aconteceu

Desempenho no ano segue positivo. O setor industrial manteve taxas de crescimento nas bases de comparação mais longas. Dentro de 2025, o indicador acumula variação positiva de 0,9% e, em 12 meses, de 1,6%.

Maior parte da indústria tem retração em agosto. Na comparação anual, o setor industrial brasileiro teve resultados negativos em três das quatro grandes categorias econômicas, em 15 dos 25 ramos, e em 53 dos 80 grupos. O levantamento do IBGE mostra que 56,8% dos 789 produtos pesquisados apresentaram variação negativa.