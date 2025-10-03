Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 3 de outubro de 2025?

O ouro caminha para encerrar o ano com o maior avanço desde 1979 e, nesse cenário, tem se consolidado como um dos ativos preferidos pelos investidores.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (3), às 10h, o grama do ouro 24 quilates para compra estava cotado a R$ 697,35, segundo informações da Ourominas. Já o preço de venda está em R$ 607,69.

Quando medido em onça-troy (31,104 gramas), o valor de aquisição gira em torno de R$ 21.690,39, enquanto o quilo do metal precioso é negociado a aproximadamente R$ 697.350,63.