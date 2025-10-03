Regras do novo Pix parcelado serão publicadas no final de outubro, diz BC

A partir de amanhã, BC passa a bloquear chaves Pix que bancos dizem estar ligadas a fraudes. A informação foi divulgada junto do cronograma da implementação do Pix parcelado, no Fórum Pix., um grupo de trabalho do BC que se reúne periodicamente para discutir ações relacionadas ao sistema de pagamentos instantâneos.

Como funciona o Pix parcelado

O Pix parcelado já está integrado aos aplicativos de algumas instituições financeiras, porém ainda não há uma padronização nacional. O objetivo da regulamentação pelo BC é garantir maior transparência e segurança para consumidores e lojistas.

Como o Pix comum não tem custo, muitos consumidores estão se confundindo e usando o Pix parcelado como se também fosse apenas um instrumento de pagamento gratuito, o que não é verdade. Trata-se de um produto de crédito, com incidência de taxas e juros.

O Pix parcelado funciona como um empréstimo pessoal. Na hora em que o cliente abre o aplicativo do seu banco para fazer qualquer pagamento pelo Pix, as instituições financeiras que oferecem essa modalidade atualmente apresentam também a opção de parcelamento, com o número de prestações, os juros e demais custos. O montante contratado é transferido instantaneamente para o destinatário, e as parcelas são descontadas da conta corrente do cliente todo mês.

Os limites de valor e os juros de todos os produtos de crédito, como o Pix parcelado, são definidos atualmente pelos bancos para cada cliente individualmente. Na avaliação, entram a renda, o perfil de gastos e o histórico de inadimplência, entre outros fatores.