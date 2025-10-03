Salário mínimo: piso nacional teve reajuste de 7,5% em 2025; veja valor

O salário mínimo nacional atualizado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo de o pagamento só ter ocorrido em fevereiro, embora o aumento esteja em vigor desde janeiro, é que os salários são pagos sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o novo valor aparece apenas no contracheque deste mês.

O salário mínimo representa a quantia mínima mensal que um trabalhador pode receber legalmente por sua atividade remunerada. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.