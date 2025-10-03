Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação para retirada

Na forma convencional, chamada saque-rescisão, quem perde o emprego sem justa causa pode sacar integralmente o saldo, além da multa de 40% quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser retirado dentro de um prazo de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. O trabalhador precisa indicar uma conta bancária para o crédito do valor, que geralmente é disponibilizado em até cinco dias úteis quando o pedido ocorre no mês do aniversário.

Também é possível solicitar o retorno ao modelo saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista contrato de antecipação em andamento. Porém, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês contado da data da solicitação.

Como é definido o valor?

O montante a ser retirado varia conforme o saldo total das contas do trabalhador no FGTS. O cálculo é feito a partir de uma alíquota progressiva, que vai de 5% a 50%, acrescida de uma parcela fixa que depende da faixa de saldo.