CNU 2025: o que os candidatos podem levar e o que é proibido na prova

Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre as pessoas candidatas e/ou a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.

Todas as pessoas candidatas passarão por vistoria com detector de metais na entrada e saída da sala, e também nos acessos aos banheiros. Ainda de acordo com o edital, não será permitido o uso dos sanitários por pessoas candidatas que tenham terminado as provas.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso, recomendam que as pessoas candidatas consultem o cartão de confirmação de inscrição com antecedência. Além disso, indica que se organizem para chegar cedo no dia da prova e levem consigo documento de identificação com foto, caneta de tinta preta ou azul em material transparente, além do cartão impresso (opcional), de modo a evitar imprevistos.

Documentos digitais são aceitos apenas quando apresentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias.

As provas começam às 13h (horário de Brasília) e têm duração de 5 horas (nível superior) ou 3h30 (nível intermediário). Os portões de todos os locais serão abertos às 11h30 e fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30.

A permanência mínima em sala é obrigatória: 2 horas após o início, para quem sair sem o caderno de questões. Somente na última hora da prova, será permitido sair levando o caderno.