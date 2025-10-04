Poupar, investir e pagar conta: brasileiros fazem planos para isenção do IR

Casado e pai de uma menina de três anos, Iago Franco, 30, calcula uma economia de R$ 170 por mês. "Dá uns R$ 2.000 por ano", diz ele, que recebe R$ 3.700 como assistente contábil e completa sua renda com horas extras. "Esse valor vai fazer diferença no mercado, na conta de luz, no transporte. Dá um respiro pra quem tem família", diz ele, que mora no Jardim Jussara, na Zona Oeste de São Paulo. "O que mais pesa em casa é aluguel e comida."

Como o dinheiro que ele espera economizar em 12 meses supera um salário mínimo (R$ 1.518), Franco também quer poupar. "A prioridade é organizar as contas pra garantir mais tranquilidade no orçamento; destinar uma parte para poupança ou investimento, pensando no futuro da minha filha", diz ele, que também reclama do preço da comida. "Deviam reduzir os impostos sobre alimentos, energia e transporte. São gastos essenciais que pesam mais no bolso das famílias."

Camila quer usar o dinheiro do IR para reserva de emergência, mas não vai abrir mão de se divertir Imagem: Arquivo Pessoal

A secretária Camila Fernanda, 45, pensa em se divertir e começar a poupar. Com salário mensal de R$ 4.130, ela vai economizar R$ 134 por mês. No final do ano, terá deixado de recolher R$ 1.745 ao leão. Moradora de Cajamar, na Grande São Paulo, ela paga R$ 800 no aluguel da casa, que divide com os pais de 77 anos. Mesmo admitindo ter dificuldade em economizar, ela diz que chegou o momento.

Esse dinheiro que vai sobrar eu vou poupar. Sempre tem um imprevisto, e é importante ter uma reserva de emergência, seja para saúde, dentista...

Camila Fernanda, secretária

Mas uma fatia do que sobrar ela vai usar para aproveitar mais a vida. "Nas contas de casa, ele não vai aliviar tão diretamente porque uma parte eu vou usar com lazer", diz ela, que gosta de ir a restaurantes e shows.