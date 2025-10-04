Local de prova do CNU 2025: saiba como consultar cartão de confirmação

O cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU) com a indicação do local de prova está disponível desde o dia 22 de setembro. As provas serão aplicadas amanhã.

O que aconteceu

Todos os inscritos podem acessar o cartão de confirmação de Inscrição através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O documento traz endereço completo do local de aplicação, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

O MGI e a FGV recomendam que as pessoas candidatas consultem o cartão com antecedência, organizem-se para chegar cedo no dia da prova e levem consigo documento de identificação com foto, caneta de tinta preta ou azul em material transparente, além do cartão impresso (opcional), de modo a evitar imprevistos.