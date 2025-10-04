Primeira propaganda na TV foi um estouro, diz dono da Chiquinho Sorvetes

O cardápio, que inicialmente chegou a incluir salgados, foi simplificado para manter o foco no sorvete. A virada aconteceu quando o fundador conheceu o gelato italiano em um curso ministrado por uma equipe da tradicional fabricante de máquinas Capigiani. Foi lá que também entrou em contato com o soft (sorvete expresso feito na hora).

"Quando experimentei a base tradicional do soft, achei muito aguada. Então testei a mesma base do meu gelato italiano na máquina, e saiu um produto totalmente diferente, de altíssima qualidade", lembra.

Assim nasceu a linha de produtos que se tornaria a marca registrada da rede. A partir de apenas dois sabores —baunilha e chocolate—, a Chiquinho desenvolveu mais de 100 variações, como milkshakes, o Shake Mix e sobremesas com toppings premium.

"Hoje, 80% das vendas vêm da base de baunilha e 20% da de chocolate, mas a diferenciação acontece na hora da saborização, com ingredientes de fornecedores homologados e receitas padronizadas", afirmou o dono da rede.

Segundo Bernardes, a simplificação foi essencial para a escalabilidade. A empresa desenvolveu uma logística própria, com centros de distribuição e caminhões, garantindo que todos os franqueados recebam os mesmos ingredientes pelo mesmo preço, em qualquer lugar do Brasil.

"Verticalizamos tudo. O franqueado pede pelo nosso portal, a indústria fatura direto para ele, e nós apenas fazemos o transbordo e a entrega", explica.