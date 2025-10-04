Morre publicitário Sérgio Amado, aos 77 anos

O publicitário Sérgio Amado, 77, morreu hoje em São Paulo. A causa da morte não foi informada.
O que aconteceu
Morte foi confirmada pela Associação Brasileira das Agências de Publicidade, da qual ele foi presidente entre 2001 e 2003. "Lamentamos, com profundo pesar, o falecimento de Sérgio Amado, que tanto fez pela publicidade brasileira", afirmou a associação.
Grupo Ogilvy, presidido por ele por mais de 20 anos, e o Instituto Vencer o Câncer, do qual ele era presidente, também lamentaram a morte. "O legado que deixa seguirá inspirando a todos nós, em cada passo do nosso trabalho", disse o instituto.
Causa da morte do publicitário não foi divulgada pela família. Amado estava internado no Hospital Albert Einstein, segundo informações dadas por pessoas próximas a Amado à plataforma Meio & Mensagem.
Jornalista de formação, Amado nasceu em Salvador e se mudou para a capital paulista no começo dos anos 1990. Ele também era formado em ciências sociais e história.
Ele começou a carreira em publicidade no começo dos anos 1970 em Salvador. Vinte anos depois, se tornou vice-presidente da região Norte-Nordeste da Standard, Ogilvy&Mather.
Amado também foi fundador e presidente da D&E Publicidade e Promoções e da DS 2000, que presidiu até 1991, quando foi morar em São Paulo. Ao longo da carreira, ele presidiu a ABAP, foi chairman e presidente do Grupo Ogilvy Brasil e do Instituto Vencer o Câncer.
O publicitário deixa a esposa, quatro filhos e oito netos. O local e a data do velório não foram divulgados até o momento.
