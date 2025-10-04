Morre publicitário Sérgio Amado, aos 77 anos

O publicitário Sérgio Amado, 77, morreu hoje em São Paulo. A causa da morte não foi informada.

O que aconteceu

Morte foi confirmada pela Associação Brasileira das Agências de Publicidade, da qual ele foi presidente entre 2001 e 2003. "Lamentamos, com profundo pesar, o falecimento de Sérgio Amado, que tanto fez pela publicidade brasileira", afirmou a associação.

Grupo Ogilvy, presidido por ele por mais de 20 anos, e o Instituto Vencer o Câncer, do qual ele era presidente, também lamentaram a morte. "O legado que deixa seguirá inspirando a todos nós, em cada passo do nosso trabalho", disse o instituto.