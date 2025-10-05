Gabarito oficial do CNU 2025: quando saem as respostas da prova objetiva

As provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) são aplicadas hoje em todas as regiões do país. Conforme previsão do edital, a divulgação preliminar do gabarito acontecerá amanhã, dia 6 de outubro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Não há previsão de horário para a publicação.
O que aconteceu
Será admitida a interposição de recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva nos dias 7 e 8 de outubro. A ação também acontece por meio da página do CNU no site da FGV.
Já no dia 12 de novembro, será disponibilizada a imagem do cartão de respostas. Nesta mesma data, haverá a divulgação das notas finais da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva.
A segunda etapa do CNU será em 7 de dezembro, quando serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, só realizarão as provas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso.
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) reunirá mais de 760 mil inscritos em todas as regiões do país. A mobilização nacional envolve 1.294 locais de aplicação de provas em 228 cidades, abrangendo todas as 27 unidades da Federação.
Cronograma completo
- Aplicação das Provas Objetivas: 05/10/2025
- Divulgação preliminar dos gabaritos das Provas Objetivas: 06/10/2025
- Prazo para interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos: 07 e 08/10/2025
- Disponibilização da imagem do cartão de respostas, das notas finais das Provas Objetivas e convocação para a Prova Discursiva: 12/11/2025
- Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição para a Prova Discursiva (no portal da FGV): 12/11/2025 a 01/12/2025
- Aplicação da Prova Discursiva: 07/12/2025
- Divulgação da Nota Preliminar da Prova Discursiva e disponibilização do espelho de correção: 23/01/2026
- Prazo para pedidos de revisão das notas da Prova Discursiva: 26 e 27/01/2026
- Divulgação do resultado dos pedidos de revisão e do Resultado Definitivo da Prova Discursiva: 18/02/2026
- Divulgação do resultado dos pedidos de revisão dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para pessoas candidatas negras, indígenas, quilombolas e PcD: 18/02/2026
- Divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera), após fases I a IV: 20/02/2026
- 1ª Convocação para confirmação de interesse das pessoas classificadas: 20/02/2026
- Período para a 1ª confirmação de interesse: 21 a 23/02/2026
- Divulgação das listas após 1ª confirmação de interesse: 27/02/2026
- 2ª Convocação para confirmação de interesse: 27/02/2026
- Período para a 2ª confirmação de interesse: 28/02 a 02/03/2026
- Divulgação das listas após 2ª confirmação de interesse: 06/03/2026
- 3ª Convocação para confirmação de interesse: 06/03/2026
- Período para a 3ª confirmação de interesse: 07 a 09/03/2026
- Divulgação das listas após 3ª confirmação de interesse: 16/03/2026
- Início das convocações para nomeação e, quando couber, para Investigação Social e Funcional; Defesa de Memorial e Prova Oral; Curso ou Programa de Formação: 16/03/2026
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.