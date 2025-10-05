Mulher com TDAH será indenizada após troféu de 'mais lerda' no trabalho

Uma atendente de laboratório em Belo Horizonte ganhou uma ação por assédio moral após ser alvo de bullying e receber uma premiação humilhante. A indenização fixada pelo Tribunal Regional do Trabalho foi de R$ 20 mil.

O que aconteceu

Uma profissional com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) recebeu de colegas um "troféu de empregada mais lerda do setor". A decisão que reconheceu assédio moral e bullying é da juíza Cristiana Soares Campos, da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG).

A funcionária relatou apelidos pejorativos como "lerda" e "sonsa". Segundo a ação, colegas diziam que ela "se fazia de sonsa para sobreviver", prática formalizada em "ranqueamentos" internos e em uma "premiação" entregue a ela como "a empregada mais lerda do setor".