10 criptomoedas recomendadas para outubro, segundo o BTG Pactual

Setembro foi um mês de volatilidade no mercado de criptomoedas, especialmente por causa da decisão de política monetária nos Estados Unidos. Apesar do cenário incerto, as criptos se saíram relativamente bem, com o bitcoin (BTC) subindo 5,16% no período.

Para outubro, a expectativa segue positiva para a maior criptomoeda do mercado, impulsionada pelo fluxo crescente de capital institucional via ETFs (fundos negociados em bolsa).

Só na semana passada, segundo dados da plataforma SoSoValue, os ETFs à vista de cripto dos EUA atraíram US$ 3,24 bilhões em aportes - o segundo maior volume já registrado.