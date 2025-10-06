Importações e perda de comércio com EUA fazem superávit cair 41% em um ano

Carne bovina, óleos combustíveis de petróleo e automóveis tiveram forte aumento. Enquanto a carne fresca, refrigerada ou congelada cresceu 55,6%, para US$ 1,7 bilhão, automóveis subiram 50%, para US$ 689 milhões, e óleos combustíveis aumentaramc4,1%, para US$ 958 milhões. Em compensação açúcares e melaços despencaram 26,6%, para US$ 1,3 bilhão.

Na indústria extrativista, com crescimento de 9,2% em valor. "Esse sim motivado por um crescimento exclusivamente de volume dos bens exportados de 14,4%", afirmou o diretor.

Se trata do maior valor exportado para mês de setembro da série histórica (...) motivado pelo crescimento do volume exportado.

Herlon Brandão, diretor de estatísticas e estudos de comércio

Já as importações atingiram US$ 27,5 bilhões no mês passado. A alta foi de 17,7% em comparação com setembro de 2024 (US$ 23,4 bilhões) e de 16% sobre o mês passado (US$ 23,7 bi).

A principal razão foi a importação de uma plataforma de petróleo de Singapura, que custou US$ 2,4 bilhões. "É um esquipamento com valor alto, é o segundo que entra neste ano. Tivemos um em fevereiro, que gerou também um crescimento significativo nas importações naquele mês", afirmou Brandão. Trata-se da Plataforma P78, em operação no campo de Búsios. "Com isso, o saldo comercial reduziu 41,1%", afirmou.