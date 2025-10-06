Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento aqui

Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm calendário definido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A ordem dos pagamentos é estabelecida conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social), que aparece no cartão do titular.

Os depósitos costumam ser feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o cronograma é adiantado para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.