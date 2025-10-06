Calendário do saque-aniversário do FGTS está disponível para consulta; veja

Na regra tradicional (saque-rescisão), em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador pode movimentar todo o saldo, além da multa de 40% paga pelo empregador.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário e pode ser realizado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha por essa modalidade é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. Durante o processo, o trabalhador precisa indicar uma conta bancária para receber o valor. Conforme a Caixa, quando a solicitação é feita no mês de aniversário, o dinheiro fica disponível em até cinco dias úteis.

Também pelo aplicativo do FGTS é possível solicitar a volta ao modelo saque-rescisão, desde que não exista antecipação de valores contratada. Nesses casos, a alteração só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Quanto é possível sacar?

O valor do saque-aniversário é definido por faixas, aplicando-se um percentual (de 5% a 50%) sobre o total das contas vinculadas ao FGTS, acrescido de uma parcela extra, que varia de acordo com o saldo existente.