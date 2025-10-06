Câmara de Mogi das Cruzes abre concurso com salários de mais de R$ 10 mil

Os salários variam entre R$ 4.192,43, para a vaga de agente legislativo operacional, e R$ 10.069,96, para o cargo de assessor legislativo contábil e financeiro. Para todas as vagas, são oferecidos benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e convênio médico.

As inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 4 de novembro. Elas são feitas pelo site da Vunesp, banca organizadora do concurso.

Os valores das taxas de inscrição variam. Elas custam R$ 54,90 para as vagas de nível fundamental, R$ 67,90 para ensino médio e R$ 98,80 para ensino superior completo. É possível solicitar isenção da taxa —ou ao menos 50%, no caso dos estudantes— até amanhã.

A prova está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026, em Mogi das Cruzes. O exame terá três horas de duração, e mais informações podem ser consultadas no edital.