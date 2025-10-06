Apps de Itaú, Caixa e outros fora do ar: usuários relatam instabilidades

Clientes dos bancos Itaú, Caixa, Bradesco e NuBank reclamam por não conseguirem acessar os apps dos bancos hoje. Os aplicativos somam mais de 5 mil notificações no Downdetector (site de reclamações de serviços) nas últimas 24 horas.

O que aconteceu

Itaú Unibanco confirmou a instabilidade "pontual" e diz que o problema "impactou uma parcela de clientes". "O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente." Até a publicação da reportagem, o problema não foi resolvido.