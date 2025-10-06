Assine UOL
CNU 2025: confira gabarito oficial da prova objetiva

Do UOL, em São Paulo
5.abr.2017 - imagem ilustrativa - gabarito prova educação
Imagem: Getty Images/iStockphoto

O gabarito oficial das provas objetivas do CNU (Concurso Nacional Unificado), que foi apelidado como "Enem dos Concursos", foi divulgado às 10h de hoje pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) no site da FGV (Fundação Getulio Vargas, responsável pela elaboração das questões.

O que aconteceu

Confira gabarito das provas objetivas do CNU. O gabarito foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação do processo.

Conferir prova correspondente. É preciso identificar o tipo de prova correspondente. Essa informação está disponível na inscrição do candidato na Área do Candidato. Isso é necessário porque foram quatro tipos de prova para cada bloco da seleção.

Gabarito é preliminar. Os candidatos podem apresentar recursos contra o gabarito amanhã (7) e quarta-feira (8). Esse ação deve ser feita por meio da página do candidato no site da FGV, também com login.

Já no dia 12 de novembro, será disponibilizada a imagem do cartão de respostas. Nesta mesma data, haverá a divulgação das notas finais da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva.

A segunda etapa do CNU será em 7 de dezembro, quando serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, só realizarão as provas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso.

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) recebeu 761,5 mil inscrições de todas as regiões do país. Segundo o

Veja o cronograma completo da edição de 2025 do CNU

  • Aplicação das Provas Objetivas: 05/10/2025
  • Divulgação preliminar dos gabaritos das Provas Objetivas: 06/10/2025
  • Prazo para interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos: 07 e 08/10/2025
  • Disponibilização da imagem do cartão de respostas, das notas finais das Provas Objetivas e convocação para a Prova Discursiva: 12/11/2025
  • Disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição para a Prova Discursiva (no portal da FGV): 12/11/2025 a 01/12/2025
  • Aplicação da Prova Discursiva: 07/12/2025
  • Divulgação da Nota Preliminar da Prova Discursiva e disponibilização do espelho de correção: 23/01/2026
  • Prazo para pedidos de revisão das notas da Prova Discursiva: 26 e 27/01/2026
  • Divulgação do resultado dos pedidos de revisão e do Resultado Definitivo da Prova Discursiva: 18/02/2026
  • Divulgação do resultado dos pedidos de revisão dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para pessoas candidatas negras, indígenas, quilombolas e PcD: 18/02/2026
  • Divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera), após fases I a IV: 20/02/2026
  • 1ª Convocação para confirmação de interesse das pessoas classificadas: 20/02/2026
  • Período para a 1ª confirmação de interesse: 21 a 23/02/2026
  • Divulgação das listas após 1ª confirmação de interesse: 27/02/2026
  • 2ª Convocação para confirmação de interesse: 27/02/2026
  • Período para a 2ª confirmação de interesse: 28/02 a 02/03/2026
  • Divulgação das listas após 2ª confirmação de interesse: 06/03/2026
  • 3ª Convocação para confirmação de interesse: 06/03/2026
  • Período para a 3ª confirmação de interesse: 07 a 09/03/2026
  • Divulgação das listas após 3ª confirmação de interesse: 16/03/2026
  • Início das convocações para nomeação e, quando couber, para Investigação Social e Funcional; Defesa de Memorial e Prova Oral; Curso ou Programa de Formação: 16/03/2026
