CNU 2025: confira gabarito oficial da prova objetiva

O gabarito oficial das provas objetivas do CNU (Concurso Nacional Unificado), que foi apelidado como "Enem dos Concursos", foi divulgado às 10h de hoje pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) no site da FGV (Fundação Getulio Vargas, responsável pela elaboração das questões.
O que aconteceu
Confira gabarito das provas objetivas do CNU. O gabarito foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação do processo.
Conferir prova correspondente. É preciso identificar o tipo de prova correspondente. Essa informação está disponível na inscrição do candidato na Área do Candidato. Isso é necessário porque foram quatro tipos de prova para cada bloco da seleção.
Gabarito é preliminar. Os candidatos podem apresentar recursos contra o gabarito amanhã (7) e quarta-feira (8). Esse ação deve ser feita por meio da página do candidato no site da FGV, também com login.
Já no dia 12 de novembro, será disponibilizada a imagem do cartão de respostas. Nesta mesma data, haverá a divulgação das notas finais da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva.
A segunda etapa do CNU será em 7 de dezembro, quando serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, só realizarão as provas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso.
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) recebeu 761,5 mil inscrições de todas as regiões do país. Segundo o
Veja o cronograma completo da edição de 2025 do CNU
