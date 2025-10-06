CNU 2025: confira gabarito oficial da prova objetiva

Gabarito é preliminar. Os candidatos podem apresentar recursos contra o gabarito amanhã (7) e quarta-feira (8). Esse ação deve ser feita por meio da página do candidato no site da FGV, também com login.

Já no dia 12 de novembro, será disponibilizada a imagem do cartão de respostas. Nesta mesma data, haverá a divulgação das notas finais da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva.

A segunda etapa do CNU será em 7 de dezembro, quando serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, só realizarão as provas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso.