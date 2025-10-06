'Nós compramos um negócio para agregar a nossa experiência', diz Semenzato

"A gente não compra um negócio para tirar o sócio-fundador. Nós compramos um negócio em que a gente se apaixona inclusive pelo sócio-fundador e agregamos toda a nossa experiência", afirma José Carlos Semenzato, fundador e presidente do Conselho do Grupo SMZTO. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Grupo SMZTO é um fundo brasileiro de 'private equity' especializado em franquias. Marcas como Espaçolaser, OdontoCompany, Oakberry, Peça Rara, Terça da Serra, Royal Face e Carflix, entre outras, já receberam capital desses investidores. Semenzato é também um dos jurados investidores do programa "Shark Tank Brasil", no Sony Channel.